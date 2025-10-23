涙の匂いをたどって、人知れず苦しむ者に寄り添う漫画『夜廻り猫』。「入院中の息子の気晴らしになるかも」と漫画家の深谷かほるさんが紡ぎ始めたこの漫画は、2015年10月22日にX（当時はTwitter）に投稿され始め、多くの人の涙を誘いました。10年の間に『夜廻り猫』の連載は1000回を超え、単行本は11巻まで刊行されることに。その中から、特に反響の高かった初期の名作を5話掲載します。第十話覚えておきます第十五話わがまま