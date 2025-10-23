アイアップの人気シリーズ「.POUCH（どっとポーチ）」のショルダーショートに、新作「ミッフィー ボアシリーズ」が登場。アイアップ公式オンラインストアで予約受け付け中、12月中旬より全国販売を予定している。＞＞＞どっとポーチ ミッフィー ショルダーショートをチェック！（写真4点）1955年にオランダの絵本作家ディック・ブルーナによって誕生したミッフィー（オランダ語では ”ナインチェ” ）は、好奇心旺盛で優しいウサギ