◇第53回世界体操競技選手権大会（10月19〜25日、インドネシア・ジャカルタ）体操の世界選手権がジャカルタで行われています。22日の男子個人総合決勝では、橋本大輝選手が優勝し、3連覇を達成しました。鉄棒では14.700点の高得点で1位を出すなど6種目中3種目(鉄棒、ゆか、跳馬)で1位をたたき出し、トータル85.131点をマークしました。世界選手権の3連覇は、2009年から2015年まで6連覇を記録した内村航平さん以来、史上2人目の快挙