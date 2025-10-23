23日は二十四節気で「霜が降りるようになるころ」にあたる「霜降」です。山形県内は23日朝、今シーズン一番の冷え込みとなりました。こうした中、鶴岡市の鶴岡公園ではマツの木の食害を防ぐ冬支度、「胴巻き」作業が始まりました。毎年、「霜降」にあわせて鶴岡市の鶴岡公園で行われる「松の胴巻き」は、60年以上続く冬支度です。木の幹にワラを巻き付け、その中にマツを食べる害虫をおびき寄せて越冬させることで食害を防ぐ