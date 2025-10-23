GREEN×EXPO協会と2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスは、ありあけと連携し、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（2027年国際園芸博覧会）の開催500日前にあたる2025年11月4日（月）より、2025年大阪・関西万博およびGREEN×EXPO 2027の公式ライセンス商品である「ミャクミャク トゥンクトゥンク 横濱ハーバーダブルマロン」を発売。あわせてグッズの再販売も開始する。＞＞＞コラボハーバーや再販アイテムを