北朝鮮は「極超音速飛翔体」からなる重要兵器システムの試験発射に成功したと明らかにしました。北朝鮮メディアは22日、首都・平壌から極超音速飛翔体を発射させ、北朝鮮・北東部の目標地点に着弾させる実験に成功したと報じました。北朝鮮が22日に発射した短距離弾道ミサイルを指しているとみられ、韓国メディアは今月10日の軍事パレードで公開されたミサイルの可能性を指摘しています。北朝鮮としては韓国で来週開かれるAPEC＝ア