◇NBAスパーズ125ー92マーベリックス（2025年10月22日アメリカン・エアラインズ・アリーナ）NBAスパーズは、22日（日本時間23日）に開幕戦でマーベリックスと対戦。“新時代の怪物”ビクター・ウェンバンヤマ（21）は、両チーム最多40得点15リバウンドのダブルダブルを達成。チームの白星発進に貢献した。開幕戦から“新時代の怪物”は大暴れした。第1Qから25年ドラフト全体1位のクーパー・フラッグとのマッチアップが実