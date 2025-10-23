ＮｉｚｉＵのＲＩＫＵ（２２）とＭＩＩＨＩ（２１）が２３日、都内で韓国人気ブランド「ＥＭＩＳ（エミス）」のフラッグシップストアオープングイベントに参加した。カジュアルな装いで登場した２人。ＲＩＫＵは「ニットとチェックシャツを合わせてカジュアルにしたのと、（髪の毛につけた）ピンがポイント。すごくかわいいです」と笑顔で、ＭＩＩＨＩは「私は秋らしいチェックのシャツやカーディガンを着ている。そこにメン