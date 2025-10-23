自民党旧茂木派に所属した参院議員らでつくる「参院平成研究会」は23日、国会内で幹部会合を開き、グループを解散する方針を決めた。関係者が明らかにした。出席者の一人は「今後は派閥の枠組みにとらわれず、参院全体の結束を図りたい」と語った。参院平成研はかつて「参院のドン」と呼ばれた青木幹雄元官房長官や吉田博美元参院幹事長らが所属した。衆参両院の議員でつくる旧茂木派（平成研究会）とは区別し、国会運営などで