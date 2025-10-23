きょう、富山市悪王寺周辺で確認されたクマの駆除のため、富山市長は午後0時23分に緊急銃猟実施の許可を出しました。そのおよそ10分後、発砲がありクマが駆除されました。県内で緊急銃猟実施の許可が出されたのは2回目で、駆除に至ったのは初めてです。