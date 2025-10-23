ＱＯＬ（生活の質）を大きく左右する「見る力」。足元やまわりが見えにくくなると外出が億劫になり、体力や認知機能の低下にも影響を及ぼします。「目の寿命」を延ばし、全身の健康維持を心がけましょう（イラスト：末続あけみ取材・文・構成：島田ゆかり）あなたは大丈夫？アイフレイルチェックリスト* * * * * * *＜１よりつづく＞〈生活習慣別〉目の寿命を延ばすヒント〈忙しい人は〉スキマ時間にできる万能ツボ押し血行を促