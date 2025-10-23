私はミナ（30歳）。恋人のショウタ（32歳）と結婚を意識するようになり、お互いの両親に会ってもらうことにしました。場所はちょっといいイタリアンレストランです。ショウタは有名企業に勤めていて、いたって常識的な人。ご両親も同じような感覚の方々だろうと思っていたのですが……？約束の場に現れたショウタのご両親はびっくりするほどラフな格好！TPOを考えられない姿を見て、私はあぜんとしてしまったのでした。ショウ