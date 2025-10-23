福岡県警八女署は23日、八女市平付近で23日午前7時半ごろ、イノシシの目撃情報があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。同署は「イノシシに近づかない。エサを与えない。身の安全の確保を徹底するなどしましょう」と注意喚起している。