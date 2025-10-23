静岡県掛川市で、自宅の冷凍庫に5歳の娘の遺体を遺棄した疑いで逮捕された女が、自ら運転する車で起こした交通トラブルをきっかけに、駆け付けた警察官に「娘の行方がわからない」と伝えていたことが新たに分かりました。 この事件は9月中旬、掛川市大坂で無職の女（37）歳が娘（5）の遺体を自宅の冷凍庫に遺棄した疑いで、10月22日に逮捕されました。 事件が明らかになったいきさつについて、容疑者自ら運転する車が交通トラブ