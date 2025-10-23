今年もさまざまなタイプの新作パターが登場している。特にパターは形状の種類が多く、フェースインサートの素材も異なるため、選ぶのが難しいクラブのひとつだ。そこで今回、最新34モデルを試打し、「操作性」と「コロがり」の2軸で性能早見表を作成した。【写真】話題のゼロトルク系パター6モデルをコロがりと打感は？パターに精通するティーチングプロ、追分浩一が最新34モデルを実際に試打。タテ軸を「ボールのコロがりの強さ」