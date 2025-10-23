通信カラオケ・JOYSOUNDでは、YouTubeクリエイター集団・カラフルピーチの1stフルアルバム『PEACHFUL 〜カラフルピーチ 1stアルバム〜』のリリースを記念した「カラフルピーチ×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、11月30日まで開催している。「カラフルピーチ×JOYSOUND コラボキャンペーン」カラフルピーチは、主にゲーム『Minecraft』の動画を中心に投稿し、チャンネル登録者数は225万人超。個性あふれるメンバーが集結している