日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。「食欲の秋！」ということで、全国を飛び回る女子プロたちに「好きなご当地グルメ」を質問した動画を投稿した。【実際の投稿】味を思い出して?? 女子プロたちはみんなニヤケ顔【日本女子プロゴルフ協会の公式Instagramより】最初に登場した山内日菜子があげたのは宮崎市の長饅頭だった。「（永峰）咲希ちゃんの地元の高岡町にあるのですけど、モチモチで美味しいんですよ」と大