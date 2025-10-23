静岡県は、2026年度の当初予算編成における財源不足額は640億円になるという試算を、10月22日に明らかにしました。平木省副知事は「財政危機宣言レベル」だと危機感を表しました。 【写真を見る】静岡県の予算編成の財源不足640億円 「財政危機宣言レベル」と平木副知事、危機感あらわ ＜静岡県 平木省副知事＞ 「静岡県は産業県、法人の業績が、トランプ関税の影響を受ける。法人税に相当影響が出る。いわゆる自転車操業してい