富士山もようやく冬の装いです。10月23日、初冠雪を観測しました。 【写真を見る】富士山初冠雪 平年より21日遅く2024年より15日早い観測 ようやく冬の装いに 甲府地方気象台は23日、富士山の初冠雪が観測されたと発表しました。平年の10月2日より21日遅く、2024年の11月7日より15日早い観測です。 富士市の田子の浦港からも雪化粧した姿がくっきりと見えました。 ＜地元の人＞ 「きれいですよね。富士山は雪が降っている方が