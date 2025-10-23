函館市豊川町の函館市電・十字街停留場付近で2025年10月23日午前11時50分ごろ、市電の車両同士が接触する事故がありました。この接触事故によるけが人はいません。事故があったのは十字街停留場付近にあるY字型の分岐点で、線路は函館どつく前停留場方面と谷地頭停留場方面に分かれています。接触したのはいずれも谷地頭停留場を発着する「2系統」の車両で、本来はこの現場ですれ違うはずでしたが、何らかの理由でレールのポ