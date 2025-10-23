大学生が主体となり浜松の中心市街地の未来を考え形にしていこうというプロジェクトが発足し、最初のミーティングが10月14日に開かれました。 【動画】浜松の中心市街地の未来を考える 若者主体のプロジェクト発足 実証実験や企画の展開も＝浜松市中央区 「若者が考えるまちプロジェクト」と題したこの取り組みは、浜松にゆかりのある大学生たちが自らの視点で「まちの課題」や「やってみたいこと」を見つけ、アイデアを形