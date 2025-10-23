第一三共ヘルスケアは22日、健康に関する正しい知識をクイズ感覚で学べるWebコンテンツ「全国統一 セルフケア検定」を公開した。関係者は「本検定を通じて、Z世代を中心とした若年層のヘルスリテラシーの向上に寄与できれば」と期待を寄せる。なお都内で開催したイベントには、タレントの鈴木福さんがゲストで招かれた。第一三共ヘルスケアが「全国統一 セルフケア検定」を公開した○■どんな検定になっている？第一三共ヘルスケア