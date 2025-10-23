俳優の大沢たかおが、2027年放送のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』で勝海舟役を演じることが23日、発表された。大河ドラマへの出演は、第33作『花の乱』(1994)足利義材役、第54作『花燃ゆ』(2015)楫取素彦役以来、12年ぶり3回目となる。大沢たかお大河ドラマ第66作となる『逆賊の幕臣』は、幕臣・小栗上野介忠順(松坂桃李)を主人公にした幕末の物語。小栗は“勝海舟のライバル”と言われた男で、日本初の遣米使節となって新時代の文明