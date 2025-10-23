オアシスの再結成と16年ぶりの東京ドーム公演を記念し、WOWOWでは27日に『OASIS来日記念特集！』と題して、関連番組3本を一挙放送・配信する。【写真】ファンは見逃せない！『OASIS : 結成10周年記念ツアー 〜ライブ・イン・グラスゴー 200』サムネイル1991年に地元マンチェスターで結成されたオアシスは、不況にあえぐ労働者階級の若者たちの心をとらえる歌詞と、観客の大合唱を誘う高揚感あふれるメロディーで世界的な支持を