経済安保大臣の小野田紀美氏が２２日、Ｘを更新。ネットで話題となった任命式でのシルバードレスについて、財務大臣の片山さつき氏のものではないか？という声にこたえた。小野田大臣は昨年１１月の自身の投稿をリポスト。そこには、今回の任命式で着用したものと同じシルバーのロングドレス姿の小野田大臣の姿があった。この時は「本日国会の開会式があり、委員長は正装で参加せねばならないため、外交防衛委員長留任となった