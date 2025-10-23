カルビーとBANDAI SPIRITSは、「じゃがりこ」が今年で発売30周年を迎えるにあたり、同社の人気ブランド「超合金」とのコラボレーション商品『超合金 じゃがりこキング』(13,750円)を発売する。発売元はBANDAI SPIRITSで、「じゃがりこの日」である10月23日より予約受付を開始、2026年5月に発送予定。じゃがりこのキャラクター「じゃがお」も超合金とのコラボレーションデザインに『超合金 じゃがりこキング』は、「じゃがりこ」を