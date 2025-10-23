女優の河北麻友子（３３）が２３日、インスタグラムを更新。第２子が誕生したことを報告した。この日は「Ｗｅｌｃｏｍｅｔｏｔｈｅｗｏｒｌｄ，ｍｙｈｅａｒｔ♡」とつづり、文書を投稿。「この度、無事に第二子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です」と近況を伝え「新しい命と対面し、感謝の気持ちと、この上ない喜びでいっぱいになりました」と心境を語った。また「愛情豊かに、家族で支え