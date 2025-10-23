メーガン妃が新たに化粧品ブランドの立ち上げを検討している可能性が浮上しているが、王室専門家は成功を疑問視している。英紙デーリー・メールが先日、報じた。メーガン妃は自身のブランド「アズ・エヴァー」で化粧品ブランドを立ち上げる準備をしていると言われており、情報筋は「ジャムを売るよりも美容のほうがずっと儲かるだろう」と語った。メーガン妃はこの数週間、パリ・ファッション・ウィークでのバレンシアガのシ