【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年5月2日(土)に開催される「五等分の花嫁 SPECIAL EVENT 2026 in TOYOTA ARENA TOKYO 」。本日17:00より公演チケットの「五等分の花嫁 記念日」特別先行受付がスタートした。今回はどなたでもご応募が可能なので、まだチケットを手に入れていない方はご応募をお忘れなく。受付期間は、10月20日(月) 〜11月18日(火) 23:59までとなっている。また「五等分の花嫁 記念日」を記念して、中野