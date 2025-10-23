吉本新喜劇の座員でお笑いタレントの金原早苗さんが2025年10月21日にインスタグラムを更新し、高市早苗首相の誕生を祝福した。金原さんは、フジテレビ系のバラエティ「ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ」などで披露する、フリーアナウンサーの滝川クリステルさんのものまねでも人気。「吉本新喜劇も、この日本も早苗あれば憂いなし！」金原さんは高市氏が首相に選出された21日にインスタグラムを更新し、「高市早苗さん！！！第10