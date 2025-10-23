オブジェクトストレージ構成ソフト「MinIO」の2025年10月15日に公開されたセキュリティリリース(CVE対応版)に関して、ユーザーが「DockerHubやQuay.ioに新しいイメージが見当たらない」と報告しました。その後、開発チームの主要メンバーであるHarshavardhana氏が「MinIOは現在ソースコードのみを配布しており、コンテナイメージを利用したい場合は自分でビルドする必要がある」と回答したことで、コミュニティの反発が一気に噴出