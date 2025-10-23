JBL PartyBox On-The-Go 2 ハーマンインターナショナルは、JBLブランドより、デジタルワイヤレスマイクが2本付属したポータブルパーティースピーカー「JBL PartyBox On-The-Go 2」を10月30日に発売する。カラーはブラック。価格はオープンで、JBLオンラインストアでの販売価格は56,100円。 最大100Wの大出力を備えたポータブルスピーカーで、JBL