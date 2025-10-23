１０月２５日の京都５Ｒ新馬戦（芝１６００メートル）に坂井瑠星騎手で出走予定のペガサスジルシ（牝２歳、栗東・新谷功一厩舎、父ブリックスアンドモルタル、母レネットグルーヴ）は、４３０キロ台の体重で小柄だが、１７日の栗東・ＣＷコースで６ハロン８３秒４―１１秒２と上々の時計をマーク。２２日の坂路でも活発な動きが目に付いた。新谷調教師は「調教でセンスのいい動きをしている。時計も出ていますからね」と上々の手