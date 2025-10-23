サッカーＪ１東京Ｖが２３日、清水戦（２５日・アイスタ）に向けて非公開で全体練習を行った。ここ２試合は、いずれも降格圏にいた湘南、新潟に１―０で勝利。残り４試合の時点で降格圏の１８位横浜ＦＣとの勝ち点差は「１０」で、１４位の清水戦に勝利すれば自力でＪ１残留を決めることが出来る。主将ＭＦ森田晃樹は「自力で決めるのが一番いいと思います。緩くならないようにというのはミーティングでもありましたし、逆にし