ロックバンド「THEYELLOWMONKEY」の吉井和哉（59）が23日、TOKYOFM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。喉頭がんで思うように声が出ない中で辛かったことを明かした。12月から来年1月にかけて約4年ぶりとなるソロツアー「吉井和哉TOUR2025/26 ??I BLOOD MUSIC」を開催する吉井。「吉井和哉の血肉になっている僕の音楽そのものを、一番メインのところを久しぶりなので聞いていただこうと思