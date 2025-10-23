住宅解体工事で出たがれきなどのごみ約424キロをその場に不法投棄したとして、警視庁生活環境課は23日までに、廃棄物処理法違反の疑いで、廃棄物処理会社「商人」（さいたま市）元代表取締役でトルコ国籍のアキン・ムスタファ容疑者（26）＝同市岩槻区＝ら2人を逮捕した。「捨てていない」といずれも容疑を否認している。逮捕容疑は昨年11月12日ごろ、東京都足立区の解体現場で、ガラスくずなど混合廃棄物約424キロを捨てた疑