お笑いタレント劇団ひとり（48）が、22日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。ミシンが趣味になったと明かした。ひとりは「フライトジャケットが好きで、それでワッペンとかを自分で付けたいなって思ってやったんだけど、意外とミシン楽しくて。今はフライトジャケットそのものを作っている」語った。共演した社会学者の古市憲寿氏（40）は「どこから作るんですか？」と驚いた様子。ひとりは「ゼロか