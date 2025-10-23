東武鉄道と近畿車輛が共同開発した東武アーバンパークラインの新型車両「80000系」が「2025年度グッドデザイン・ベスト100」を受賞しました。この車両は「人と地球によりそう電車」をコンセプトに掲げ、沿線の利用者に寄り添った、まるでリビングのような落ち着いたインテリアが、審査員から高く評価されました。安全性、快適性、そして子育て世代への配慮が細部にまで反映されたデザインは、新しい鉄道車両のあり方を示しています