22日に初冠雪が観測された鳥海山の様子を、秋田県側から撮影した写真が届きました。22日の午前6時20分ごろ、鳥海ダム建設工事の関係者が現場に向かう途中、由利本荘市鳥海町百宅付近で撮影しました。鳥海山の初冠雪は、観測を行っている山形県の酒田市が確認して発表しています。22日の鳥海山付近は雲が多く秋田県側からは見えづらい状況でしたが、写真では山頂付近が朝日に照らされて、雪が白く輝いている様子を見ることができま