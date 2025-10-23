２３日に実施された流動性供給（第４４０回）入札（対象：残存期間１５．５年超３９年未満）は、最大落札利回り格差がマイナス０．０２３％、平均落札利回り格差がマイナス０．０２４％となった。応札倍率は３．６４倍となり、前回（８月２６日）の２．７４倍を上回った。 出所：MINKABU PRESS