午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０１２、値下がり銘柄数は５２５、変わらずは７３銘柄だった。業種別では３３業種中１７業種が上昇。値上がり上位に鉱業、パルプ・紙、水産・農林、石油・石炭など。値下がりで目立つのは電気機器、情報・通信、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS