ティーケーピーが５連騰。ＳＢＩ証券が２２日、ＴＫＰの目標株価を従来の２９６０円から３６６０円に増額修正した。投資判断は「買い」を継続する。貸会議室などの坪当たり売上高は上昇基調を続けており、既存の宿泊施設のＲｅｖＰＡＲ（販売可能な客室１室当たりの収益）も堅調だと指摘。大型施設の出店が進捗している点にも注目した。同証券はＴＫＰの２７年２月期営業利益が１１０億円になると予想している