23日13時現在の日経平均株価は前日比651.49円（-1.32％）安の4万8656.30円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1012、値下がりは525、変わらずは73と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は195.96円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が148.15円、東エレク が111.62円、ファストリ が32.32円、ＴＤＫ が28.79円と続いている。 プラス寄与度トップはフジク