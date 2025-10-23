Image: FUJIFILM ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤ß¤¿¤¤¤Ë½¸¤á¤è¤¦¡£²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¤ÎNintendo Switch¤Ë¤Ï¡¢²èÌÌ¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò»£±Æ¤¹¤ë¥­¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÂÎ¤Î¾ì¹ç¤Ï²¿¤«¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¤­¤ä¡¢Í§Ã£¤È¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤Îµ­Ç°¤Ê¤É¤Ç»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤¹¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤êPC¤ËÅ¾Á÷¤·¤¿¤ê¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»£¤Ã¤ÆËþÂ­¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥á¥â¥ê¡¼Æâ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¥¹¥¯¥·¥ç¤ò¥×