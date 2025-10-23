２３日午前９時過ぎ、東京都青梅市の市立今井小学校で、１年生の児童２０人と教員２人の計２２人がハチに刺され、病院に搬送された。いずれも意識はあるという。警視庁青梅署が詳しい状況を調べている。同署と市教育委員会によると、当時、１年生約３０人が生活科の授業で、校内にある学級農園で落ち葉拾いをしていた。体長約２センチのクロスズメバチに刺されたとみられ、近くの地中から巣が見つかったという。