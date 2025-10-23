9人組ガールズグループ、NiziUのRIKU（22）とMIIHI（21）が23日、東京・渋谷にオープンする韓国の人気ファッションブランド「EMIS（イミス）」フラッグシップストアオープニングイベントに出席し、最近ハマっているものを明かした。RIKUはアサイーボウルといい「メンバーが食べているのを見ていて、たまたまお休みの日に頼んでみたらすごいおいししくて」と明かし「今日も夜ご飯に食べられたらなと思います。ずっと食べてみたかっ