夫婦のパワーバランスは、家庭によって違うもの。それでも筆者は、なるべく対等でいたいと思っています。今回は、筆者の知人A子さんのお話です。 なんで全部私がやらなきゃいけないの？ 共働き夫婦のA子さんは、家事のほとんどを自分が負担していることが不満でした。いつも夫より30分ほど先にA子さんが帰宅するのですが、夫は帰宅すると 「仕事疲れた！ 今日ごはん何？」 と言い、A子さんが作っている前提で聞いてく