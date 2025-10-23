『美少女戦士セーラームーン』新シアター「美少女戦士セーラームーン ‐Shining Theater Shinagawa Tokyo‐」が、2026年4月に、東京・品川プリンスホテル クラブeXにオープンすることが決定。チケットは、2026年初旬より発売予定。【写真】田中美久、「セーラームーン」人気キャラのコスプレショットががわいすぎる本シアターは、2019年に東京・麻布十番で営業していたシアターレストラン「美少女戦士セーラームーン ‐SHINING