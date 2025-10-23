女優の志田未来が22日までにインスタグラムを更新。ヘッドホン＆パーカー姿を公開すると、ファンから「高校生くらいにしか見えない」「少女みたい」などの反響が寄せられた。【別カット】志田未来“少女みたい”みたいなオフショット（ほか2枚）志田が投稿したのは、現在放送中のドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）からのオフショット。写真には、グリーンのパーカーを着て首からはヘッド