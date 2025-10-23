天使のように心優しい「パンシェル」と、いたずら好きな悪魔の「パンデビ」。対照的なふたりが織りなす世界観「PANSHEL’S WORLD（パンシェルズワールド）」から、光沢感がおしゃれでちょっとレトロなエナメル素材のバックが登場しています。 PANSHEL’S WORLD（パンシェルズワールド）グッズ 販売店舗：マリモクラフトオンラインショップなど 空をトコトコと歩く、パンダの天使のおとこのこ「パンシェル」仲